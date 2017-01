Contratado em janeiro de 2012 ao Nottingham Forest, por 1,8 milhões de euros, Patrick Bamford nunca teve uma oportunidade para jogar pelo Chelsea. Mas, depois de seis empréstimos (a MK Dons, Derby, Middlesbrough, Crystal Palace, Norwich e Burnley), o avançado inglês poderá render 11,3 milhões aos blues, que aceitaram uma proposta do Middlesbrough pelo jovem jogador de 23 anos.Segundo a imprensa inglesa, Bamford - que tinha contrato com o Chelsea até junho de 2018 - já realizou esta segunda-feira exames médicos pela equipa orientada pelo espanhol Aitor Karanka, que deverá pagar 6,8 milhões de euros de imediato. O clube londrino poderia ainda receber mais 4,5 milhões de euros, dependendo de algumas variáveis.Patrick Bamford esteve cedido ao Burnley na primeira metade desta época, mas cumpriu apenas seis jogos na Premier League para um total de... 33 minutos. Curiosamente, foi no Middlesbrough que viveu a melhor época da carreira, marcando 17 golos em 40 jogos no Championship, em 2014/15.