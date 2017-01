O Barcelona anunciou esta terça-feira a contratação do jovem futebolista uruguaio Santiago Bueno, do Peñarol, que assinou até 2019, com mais três anos de opção para o clube espanhol.Bueno, de 18 anos, está a disputar o campeonato sul-americano de sub-20 ao serviço da sua seleção e integrará o emblema blaugrana no final da competição.Segundo a imprensa espanhola, o jovem já era alvo do Barcelona há algumas semanas e não foram revelados valores acerca do negócio.

Autor: Lusa