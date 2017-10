Continuar a ler

Fontes do mesmo jornal espanhol indicam que Griezmann conhece perfeitamente o interesse do Barcelona e que o seu agente mantém uma relação estreita com os culé. O jogador continua a manter uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, até 1 de julho de 2018 e aceite pelo jogador,, impendido o clube espanhol de inscrever jogadores no plantel neste mercado de verão. No entanto, a partir dessa data, no negócio acordado entre o jogador e os colchoneros, a cláusula de rescisão baixará para os 100 milhões de euros e o Barcelona pretenderá atacar com tudo a transferência do craque francês.Mas os catalães não estarão sozinhos na tentativa da contratação de Griezmann,e, apesar de a transferência para Inglaterra ter esbarrado na referida sanção ao Atlético Madrid, certamente o Manchester United irá fazer nova tentativa pelo francês.