Ora, para voltar a reunir Thiago com o seu irmão Rafinha, o Barcelona deverá ter de apresentar uma oferta milionária aos bávaros, que não são conhecidos pelas suas vendas e, tão pouco, pelos problemas financeiros...

Thiago Alcântara está na mira do Barcelona e, segundo adianta a imprensa espanhola, os catalães pretendem recuperar o médio do Bayern Munique com o intuito de reforçar o seu meio campo. O jogador de 25 anos já alinhou no clube espanhol, tendo saído em 2013 rumo ao campeão alemão.O contrato de Thiago com os bávaros termina em 2019, depois da renovação em 2015 que incluiu melhorias a nível salarial, agora estipulado nos oito milhões de euros, com a possibilidade de chegar a nove milhões, em função de objetivos. O médio espanhol é peça fundamental no Bayern e o quinto jogador com mais minutos no clube alemão esta temporada.