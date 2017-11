Provavelmente ainda tendo na memória tudo aquilo que sucedeu no verão, com a novela Neymar, o Barcelona estará a preparar uma espécie de golpe ao Paris SG, procurando 'roubar' aos parisienses uma das suas maiores promessas, o médio ofensivo Yacine Adli, de 18 anos.Segundo o 'L'Equipe', a ideia do Barcelona passa por garantir o jogador já em janeiro, altura em que fica a seis meses de finalizar o seu vínculo, tendo a liberdade para se comprometer com outro qualquer conjunto. Nesse sentido, o clube mais bem colocado é precisamente o Barcelona, que nesta condição apenas teria de pagar 300 mil euros ao Paris SG, uma verba referente aos direitos de formação.

Autor: Fábio Lima