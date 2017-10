O 'Mundo Deportivo' avança, este domingo, que o Barcelona tem Anthony Martial, o avançado francês do Manchester United, na sua agenda de contratações.O jogador, de 21 anos, está nos red devils desde 2015, altura em que foi contratado ao Monaco por 50 milhões de euros (mais 30 milhões em variáveis) mas ainda não conseguiu assumir o estatuto de indiscutível. Recorde-se que o francês ainda só foi titular na Premier League, esta época, por uma ocasião.Segundo a publicação espanhola, José Mourinho vê com melhores olhos outras opções, como Marcus Rashford, e a chegada de Ibrahimovic pode influenciar a perda de espaço de alguém no plantel. Ora, o Barcelona entende que Martial tem condições para se assumir ao mais alto nível e que, caso não consiga impor-se perante José Mourinho, pode ponderar a saída.