O mercado de transferências está a pouco menos de um mês de reabrir e, com o aproximar da data, começam a ser cada vez mais recorrentes os rumores nessa matéria. O mais recente surge proveniente do 'Mundo Deportivo', que dá conta do interesse do Barcelona no defesa central Matthiijs de Ligt. Segundo o diário catalão, o jovem de 18 anos do Ajax é visto como uma prioridade para o Barça, podendo a sua contratação ser fechada já em janeiro.O objetivo é claro: antecipar-se à concorrência e assegurar desde já a compra, de forma a não deixar o prodígio para qualquer outro grande clube europeu (o Borussia Dortmund, por exemplo, está bastante interessado). Por outro lado, em face do possível pedido de Thomas Vermaelen para sair, o Barça tenta ter já pronto um plano B para o caso de o belga rumar a outras paragens.Contudo a missão não se avizinha fácil, isto porque, segundo o 'Mundo Deportivo', o Ajax não pretende vender, muito menos em janeiro, e por outro lado nem tem necessidade de fazer dinheiro, especialmente depois dos 40 milhões de euros que encaixou com a venda de Davinson Sánchez, ao Tottenham.

Autor: Fábio Lima