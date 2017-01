Emprestado ao RB Leipzig durante a primeira metade da época, o central grego Kyriakos Papadopoulos apenas jogou um encontro (27 minutos) pelo surpreendente 2.º classificado da Bundesliga. Agora, o defesa de 24 anos muda de rumo, sendo cedido pelo Bayer Leverkusen ao Hamburgo até ao final da temporada.Papadopoulos, que está na Alemanha desde 2010 - ano em que trocou o Olympiacos pelo Schalke 04 -, vai tentar ajudar o histórico Hamburgo a evitar a descida de divisão. Neste momento, o clube ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, com 13 pontos, registando a segunda pior defesa do campeonato, com 31 golos sofridos em 16 jornadas - só o Werder Bremen tem mais (34).