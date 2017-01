Leon Bailey, 19 anos, assinou esta terça-feira pelo Bayer Leverkusen. O prodígio jamaicano que alinhava no Genk, clube da 1.ª liga belga, optou por ir jogar para a Bundesliga, deixando assim Marco Silva sem o grande alvo deste mercado de inverno. A contratação foi confirmada no Twitter oficial do clube.O treinador português já tinha dado a entender que o Hull City tudo faria para ganhar a corrida por Leon Bailey , mas o clube alemão antecipou-se e garantiu o extremo, que será o número 9, até 2022. Os valores do negócio ainda não são conhecidos.