Continuar a ler

Paul Clement, de 44 anos, tem menos de um ano de experiência como treinador principal, depois de ter orientado, durante oito meses, em 2016, o Derby County, do Championship, a segunda liga inglesa.



O inglês trabalha há vários anos com Carlo Ancelotti, tendo passado por clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern Munique. Paul Clement, de 44 anos, tem menos de um ano de experiência como treinador principal, depois de ter orientado, durante oito meses, em 2016, o Derby County, do Championship, a segunda liga inglesa.O inglês trabalha há vários anos com Carlo Ancelotti, tendo passado por clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern Munique.

O Bayern Munique anunciou esta segunda-feira ter autorizado Paul Clement, adjunto de Carlo Ancelotti, a negociar com o Swansea, tendo em vista a sua eventual transferência para o clube da Premier League.Caso ingresse no Swansea, último classificado da liga inglesa, Clement tornar-se-á no terceiro técnico da equipa esta época, depois de Francesco Guidolin e Bob Bradley.

Autor: Lusa