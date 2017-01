Continuar a ler

Agora, Badstuber, de 27 anos, e que chegou à primeira equipa dos bávaros em 2009-10 com Louis van Gaal, tem de passar pelo reconhecimento médico para que o seu empréstimo se torne oficial.



"Desejamos-lhe muitos minutos nos próximos meses. Apenas lhe desejamos o melhor", vincou Rummenigge, responsável do clube que tem Jerome Boateng, Mats Hummels e Javi Martínez para o eixo da defesa.



O atleta manifestou-se "agradecido" ao Bayern Munique e agora fala em "acumular minutos" para voltar à equipa e recuperar um estatuto que o levou à seleção no Mundial2010 da África do Sul, antes de repetidas lesões lhe complicarem a carreira.



O treinador Carlo Ancelotti negou, também hoje, a possibilidade de venda, revelando mesmo que "a ideia do clube é renovar o contrato".



"Podemos falar com ele sobre isso [empréstimo de seis meses], mas não vai ser vendido em hipótese alguma", disse o técnico italiano.



O Bayern Munique confirmou esta terça-feira a cedência do futebolista defesa-central Holger Badstuber ao Schalke 04 até ao final da época."O Holgar é um jogador com muitos méritos que tem estado lesionado com frequência. Agora está bem fisicamente e quer ter mais minutos. Por isso pediu-nos para o cedermos ao Schalke e satisfizemos o seu desejo", disse o presidente do conselho diretivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Autor: Lusa