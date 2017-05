Continuar a ler

Leon Goretzka, médio-centro do Schalke 04, continua a ser apontado como potencial reforço dos bávaros por vários órgãos de comunicação social, com notícias que dão força ao facto do contrato do internacional alemão de 22 terminar em 2018, o que coloca o seu atual patrão sob pressão de negociar a curto prazo - o valor de mercado do futebolista ronda os 20 milhões de euros.



A eventual saída de Renato Sanches - contratado ao Benfica no verão passado por 35 milhões de euros diretos -, poderá ainda ser concretizada numa primeira fase através de empréstimo com opção de compra. No âmbito de um modelo de negócio desse tipo, o canal beIN Sport indicou recentemente Monaco e Marselha como interessados.

A 'Kicker' insiste esta segunda-feira que o Bayern Munique pretende transferir Renato Sanches no decorrer do mercado de verão, acrescentando agora que o clube alemão ainda não recebeu qualquer proposta pelo jovem internacional português. Manchester United, Tottenham e Juventus são os clubes indicados como estão mais interessados em concretizar o negócio.A revista alemã adianta que o médio-centro está no mercado, tal como o extremo brasileiro Douglas Costa, devidamente autorizado para negociar as propostas que cheguem ao seu poder. A ideia do Bayern Munique passa por utilizar as verbas oriundas da vendas dos dois futebolistas para aplicar em reforços, dando prioridade ao preenchimento das vagas deixadas em aberto por Xabi Alonso e Philipp Lahm, que se retiraram.