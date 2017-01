Je ne lâche rien... #kb9 Uma foto publicada por Karim Benzema (@karimbenzema) a Jan 30, 2017 às 10:58 PST

Karim Benzema, 29 anos, tem sido muito criticado pelos adeptos do Real Madrid nos últimos tempos face às recentes exibições que tem protagonizado pelos blancos. O internacional francês decidiu enviar uma mensagem a quem o critica através de uma publicação no Instagram em que diz "Não abandono", marcando assim uma posição quanto ao futuro no clube.O jogador que se transferiu para os merengues em 2009 proveniente do Lyon, enfrenta uma má fase na carreira. Os golos não têm surgido com a mesma regularidade - tem 5 golos em 15 jogos na 1.ª liga espanhola – e o avançado tem falhado vários lances que são considerados pelos fãs blancos como 'inaceitáveis'. Com tudo o que tem acontecido, o futuro de Benzema em Madrid tem sido posto em causa, com os adeptos a reclamarem mais oportunidades para Morata em detrimento do francês.