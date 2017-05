Continuar a ler

Bernardo Silva, que foi apontado também a Real Madrid e Barcelona, está ligado contratualmente ao Monaco até junho de 2020 e o seu valor de mercado ronda os 25 milhões de euros. A notícia da 'France Football' é publicada poucos dias depois de Canal Plus e 'Le 10 Sport' terem também dado conta da evolução das negociações entre Manchester United e Monaco. Resta saber agora quando é que os red devils vão gastar do orçamento de 200 milhões de libras (231 milhões de euros) que possuem para contratações para assegurar o médio ofensivo português.

O Manchester United e o Monaco estão na fase final de negociações para consumar a transferência de Bernardo Silva, depois do clube inglês ter apresentado uma proposta que os monegascos consideram irrecusável, revela a revista francesa 'France Football'.O interesse dos red devils no internacional português não é novo e alguns meios de comunciação social sublinharam mesmo que este era o, ao contrário do que foi noticiado recorrentemente quando se indicaram os nomes de Kylian Mbappé e Tiemoué Bakayoko.