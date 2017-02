Continuar a ler

Agora é Antonio Conte que está à frente dos blues e o italiano vê no internacional português de 22 anos caraterísticas capazes de melhorar o seu sistema de jogo, no qual é exigido a todos os jogadores grande envolvimento nas tarefas defensivas.De forma a reforçar a equipa com a qual vai disputar a Liga dos Campeões em 2017/18, Conte aposta forte na capacidade de Bernardo Silva desequilibrar a partir do flancos, de resolver situações em espaços muitos reduzidos, de fazer assistências e de marcar golos, mas também na intensidade que é capaz de colocar em campo quando a equipa perde a bola.De acordo com as estatísticas do site 'WhoScored', após o jogo de sexta-feira, no qual o Monaco não foi além de um empate (1-1, golo de Bernanrdo Silva) no reduto do Bastia , o médio português conseguiu recuperar a bola no último terço de terreno em 27 ocasiões, o que representa o triplo de qualquer outro futebolista em ação na Ligue 1 esta temporada.O Monaco contratou Bernardo Silva ao Benfica em definitivo em janeiro de 2015, depois de pouco mais de seis meses de empréstimo, com a transferência a ficar registada por 15 milhões de euros. Aindsa em 2015 (agosto), o médio assinou uma revisão contratual, ficando ligado aos monegascos até junho de 2020. O seu valor de mercado atual é de 25 milhões de euros.