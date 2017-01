Caso se concretize a transferência, o Middlesbrough será o sexto clube na carreira de Bojan Krkic, que tem apenas 26 anos. Depois de vários empréstimos, o avançado foi contratado ao Barcelona pelo Stoke no verão de 2014, por 1,8 milhões de euros, tendo assinado contrato até junho de 2020. O valor de mercado do futebolista ronda os 10 milhões de euros.

O Stoke está disponível para negociar a saída de Bojan Krkic no decorrer da reabertura do mercado de transferências. Na deslocação ao reduto do Sunderland (3-1) , o avançado voltou a ficar fora dos convocados, mas Mark Hughes insistiu que conta com o futebolista, embora existam informações a circular que dão conta de um possível negócio com o Middlesbrough na outra ponta.O treinador justificou que o internacional espanhol não foi opção apenas porque não está bem fisicamente, mas admitiu: "Se o Bojan e os seus conselheiros entenderem que sair é o melhor para a carreira dele, teremos de avaliar e falar sobre o assunto. Mas acho que ele precisa apenas de assentar e pensar apenas no Stoke."