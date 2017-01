Continuar a ler

Bonaventura, de 27 anos, chegou ao AC Milan no início da época 2014/15, proveniente da Atalanta, emblema pelo qual cumpriu a formação, depois de ter alinhado, por empréstimo, em clubes como Pergocrema e Padova.



O médio internacional italiano Giacomo Bonaventura prolongou o contrato com o AC Milan até junho de 2020, anunciou o quinto classificado da Liga italiana."O AC Milan comunica ter prolongado até 30 de junho de 2020 o contrato dos direitos económicos com Giacomo Bonaventura", lê-se no site oficial dos 'rossoneri'.

Autor: Lusa