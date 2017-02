Continuar a ler

A não inclusão no jogo da Liga dos Campeões frente ao FC Porto e toda a polémica na qual está envolvido com Allegri, precipitam uma saída célere do central italiano da vecchia signora, mesmo depois de ter renovado recentemente



A alternativa ao jogador da Juventus A não inclusão no jogo da Liga dos Campeões frente ao FC Porto e toda a polémica na qual está envolvido com Allegri, precipitam uma saída célere do central italiano da vecchia signora, mesmo depois de ter renovado recentemente até 2021 A alternativa ao jogador da Juventus é Jesús Vallejo , defesa-central de 20 anos emprestado pelos blancos ao Frankfurt. O jovem espanhol tem sido uma das revelações da Bundesliga e poderá vir a ser uma surpresa na pré-temporada do Real Madrid.

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Leonardo Bonucci. Depois de uma confusão com o treinador, Massimilano Allegri, na sequência do jogo frente ao Palermo (4-1) em que o internacional italiano pediu para tirar Claudio Marchisio e por pouco não se envolveu em confrontos com o técnico, as notícias relativas a uma possível saída da Juventus multiplicaram-se. O Real Madrid parece agora ser o mais recente interessado na contratação do experiente central, segundo avança o site 'talksport'.Com a saída de Pepe iminente , acaba contrato no final da temporada e ainda não renovou, os merengues pensam num substituto para o central campeão europeu. Leonardo Bunucci, 29 anos, tem as características pretendidas para assumir a vaga deixada pelo internacional português ao lado de Sergio Ramos.