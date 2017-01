Continuar a ler

"Se comprou uma casa em Dortmund, pode ser sinal que se sente bem connosco", avaliou Joschim Watzke, lembrando que Aubameyang tem contrato com o Borussia até 2020, pelo que não vê motivos para o jogador se sentir pressionado pelo eventual interesse de outros clubes.Watzke realçou que leu "com prazer" a afirmação do jogador a garantir que não representaria o grande rival Bayern Munique e fez questão de distinguir "uma oferta da China ou do Quirguistão" no valor de 80 milhões de euros com uma de outro clube "como o FC Barcelona"."Em todo o caso, se chegasse um clube como o Barcelona, poderíamos falar, mas não seria barato", ironizou.