Recorde-se que, segundo o 'As', o Shangai Sipg, equipa orientada pelo treinador português André Villas-Boas, oferece 150 milhões de euros pelo passe do avançado e 41 milhões de salário anual ao jogador. "No Borussia não temos informação sobre este caso e, por isso, não nos preocupamos com coisas hipotéticas", referiu Sascha Fligge, em declarações à agência alemã DPA.Recorde-se que, segundo o 'As', o Shangai Sipg, equipa orientada pelo treinador português André Villas-Boas, oferece 150 milhões de euros pelo passe do avançado e 41 milhões de salário anual ao jogador.

O Borussia Dortmund esclareceu que, pelo menos por agora, não recebeu a proposta astronómica de 150 milhões de euros pelo passe de Aubameyang.A oferta do Shangai Sipg tinha sido noticiada na quarta-feira pelo diário 'As', mas o diretor de comunicação do Borussia disse esta quinta-feira não ter conhecimento da referida proposta.

Autor: Luís Miroto Simões