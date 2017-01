Alexander Isak era já apontado em Espanha como reforço certo para o Real Madrid, mas o seu destino, afinal, será o Borussia Dortmund. Este domingo, o jovem avançado sueco, de 17 anos, foi 'apanhado' pela imprensa alemã na sede do conjunto germânico, o que parece indiciar que o seu futuro imediato passará mesmo pelo adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Ao que tudo indica, o dianteiro que atualmente representa o AIK Solna terá acabado por preferir não ir para Madrid, onde lhe esperava a inclusão na equipa B, o Castilla, um cenário que, ao que parece, não agradava ao nórdico, apelidado de 'novo Ibrahimovic'. Recorde-se que Isak chegou a estar na mira do Benfica, mas a sua elevada cotação acabou por complicar a operação.

Autor: Fábio Lima