O Barcelona não vai poder contar com Aleix Vidal até ao final da época – o lateral-direito contraiu uma luxação no tornozelo direito – e, de acordo com o ‘Mundo Deportivo’, está no mercado à procura de uma alternativa. Numa lista de cinco nomes, aparece Bosingwa, português de 34 anos que está sem clube desde que terminou contrato com os turcos do Trabzonspor. Além de Bosingwa, a publicação acrescenta Cáceres e Maicon, também sem clube, e ainda Douglas Pereira, que se encontra emprestado pelos culés ao Sp. Gijón, e Míchel Machado (Las Palmas) como opções. Com o mercado encerrado, os regulamentos da liga permitem, em caso de uma lesão de longa duração, contratar jogadores a custo zero ou que atuem no campeonato espanhol.

Sergi Roberto é a única opção disponível no plantel, daí Luis Enrique ter chamado o jovem Nili Perdomo, da equipa B, para o duelo de amanhã frente ao PSG.