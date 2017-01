Leonardo Jardim garantiu mais um reforço. Segundo a imprensa brasileira, o lateral esquerdo Jorge, do Flamengo, está a caminho do Monaco, numa operação que deverá custar 8,5 milhões de euros ao conjunto monegasco.Com 20 anos, o jovem jogador brasileiro estreou-se pela seleção canarinha na noite de quarta-feira, no particular (1-0) com a Colômbia - cuja receita reverteu para a Chapecoense, na sequência do trágico acidente ocorrido em novembro passado - e chega a França pela mão de Deco, que o indicou ao clube orientado por Leonardo Jardim.Jorge Moraes, que será na maior venda da história do Flamengo, viaja esta sexta-feira para o Mónaco, onde irá acertar os últimos detalhes do contrato e realizar os habituais exames médicos. Depois, ficará de imediato à disposição do técnico português para o que resta da temporada.