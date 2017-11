Canal que no verão deu em primeira mão a notícia da saída de Neymar para o Paris SG, o Esporte Interactivo revela esta quinta-feira que o médio Wendel, do Fluminense, está de malas feitas para o clube da capital francesa, isto depois de todas as partes terem chegado a acordo. Segundo aquele canal, a transferência, que se fará por 10 milhões de euros, irá ser anunciada muito em breve,Wendel, de 20 anos, vai assinar contrato com o Paris SG por cinco temporadas e é elemento escolhido por Unai Emery para o futuro da zona mais recuada do meio campo, tendo já em vista a sucessão ao veterano Thiago Motta. Refira-se que Antero Henrique e Maxwell estiveram recentemente no Brasil, onde aproveitaram para fechar todos os detalhes e também para começar o jovem jogador.

Autor: Fábio Lima