Depois de inicialmente o Valencia ter assegurado que João Cancelo apenas iria sair no final da temporada , o lateral português terá mudado de ideias e, segundo a rádio Valencia FM, pediu ao clube para o deixar o Mestalla já neste mercado de inverno e rumar a outras paragens.Uma mudança de opinião a apenas uma semana do fecho do mercado, algo que poderá complicar a busca por nova equipa, ainda que neste particular haja uma formação no topo das preferências, tanto do lado do jogador como também do próprio clube potencial comprador, o Barcelona. Resta apenas saber se os catalães terão orçamento de transferências para assegurar desde já a contratação do ex-Benfica, de 22 anos, que tem contrato com o Valencia até 2021.

Autor: Fábio Lima