Continuar a ler

"Estou furioso e desapontado, porque disse sempre que ele é um dos melhores futebolistas com que tive a oportunbidade de jogar. Tinha, e digo tinha porque praticamente não falei com ele nas últimas duas ou três semanas, um relacionamento fantástico com ele, mas desconheço quais são os motivos dele [para agir assim]."



A decisão do extremo esquerdo de recusar jogar terá sido tomada depois do West Ham recusar uma proposta do Marselha de 20 milhões de libras (22,77 milhões de euros) para a sua contratação. O jornal 'Daily Mail' revela que o presidente do clube francês, Jacques-Henri Eyraud, se deslocará a Londres no início desta semana, disposto a subir a oferta até aos 25 milhões de libras (28,47 milhões de euros).

"Não vou comentar sobre os motivos pelos quais ele quer sair, mas sei que quando alguém não quer continuar a jogar para a equipa, o melhor é mesmo que não jogue", começou por dizer Mark Noble, explicando: