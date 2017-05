A casa de apostas Sky Bet decidiu esta terça-feira suspender as apostas referentes ao futuro imediato de James Rodríguez , deixando a ideia de que 'algo' terá sucedido recentemente... Ao que tudo indica, o colombiano de 25 anos estará mesmo de saída do Real Madrid, sendo o Manchester United o destino mais provável, conforme já apontaram tanto meios de comunicação britânicos como colombianos.Contratado a troco de 80 milhões de euros em 2014, James acabou por nunca se afirmar no Santiago Bernabéu, devendo partir ao fim de três temporadas, rumando a Old Trafford, onde passará a ser comandado pelo português José Mourinho. O anúncio da transferência, segundo a Radio Caracol, será feito a 21 de maio, logo após o final da Liga espanhola.Refira-se que esta terça-feira em Inglaterra circularam informações a dar conta da vontade do Man. United em pagar 150 milhões de euros para levar para Old Trafford tanto James como Gareth Bale.

Autor: Fábio Lima