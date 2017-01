Continuar a ler

"Eu ainda quero jogar e divertir-me, porque eu vivo para o futebol. Vou aceitar com entusiasmo qualquer oportunidade interessante", disse o avançado ao canal italiano Mediaset Premium.No entanto, jogar no campeonato chinês não é opção para Cassano.O jogador sublinhou que, "do ponto de vista desportivo", a China não se enquadra com o seu estilo de jogo e acrescentou que "a beleza do futebol é a competição e o confronto com o melhor, não é o dinheiro".Cassano, considerado um dos maiores talentos italianos no início do milénio, já passou por clubes como Roma, Real Madrid, AC Milan e Inter de Milão.