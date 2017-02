Continuar a ler

Mourinho fala com o jogador, explica-lhe as vantagens da transferência para a sua carreira e os benefícios de trabalhar sob as suas ordens, escreve o 'Sport', referindo que a contratação de Neymar resolveria o vazio que o Manchester United tem no ataque, que leva a equipa a ter apenas 38 golos em 25 jogos da Premier League, dos quais 15 foram apontados por Zlatan Ibrahimovic, com os outros avançados muito distantes da produção pretendida.



Caso a alegada estratégia de Mourinho surta efeito, o Manchester United terá de pagar a cláusula de rescisão de Neymar, que terá subido para 250 milhões de euros no verão passado, depois do avançado ter assinado a renovação contratual com o Barcelona, válida até junho de 2021.

O jornal espanhol 'Sport' revela neste sábado que José Mourinho tem vindo a telefonar com regularidade a Neymar para tentar convencer o avançado do Barcelona a assinar pelo Manchester United, onde terá espaço e condições para se afirmar como melhor jogador do Mundo e o aguarda um salário principesco.A notícia do diário desportivo sediado em Barcelona salienta que o "assédio" ao internacional brasileiro começou há algumas semanas e considera que se trata de uma forma habitual de atuar do treinador português quando pretende contratar um futebolista, ao assumir pessoalmente a primeira fase das conversações.

Autor: António Espanhol