O médio Dani Ceballos é o mais recente alvo do Real Madrid no mercado de transferências, segundo avança o 'As' esta quarta-feira. O jogador do Bétis, de 20 anos, tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e é igualmente alvo do Atlético Madrid.Ceballos já reagiu ao interesse dos rivais madrilenos, preferindo estar "distante" do negócio, querendo focar-se na seleção espanhola que irá participar no Europeu de Sub-21 que se realiza entre 16 a 30 de junho.