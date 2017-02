A lateral-direita do Barcelona parece estar enguiçada desde a saída de Dani Alves. O internacional brasileiro foi dono e senhor do lugar nas 8 temporadas que esteve na Catalunha - de 2008/2009 a 2015/2016 -, tendo saído no verão de 2016 a custo zero para a Juventus . Desde essa altura que os blaugrana se deparam com algumas dificuldades em encontrar um substituto à altura. Cédric Soares, 25 anos, é um nome que agrada aos responsáveis dos culé que já por várias vezes expressaram o interesse no ex-Sporting, segundo avança o jornal inglês 'The Telegraph'.Com a lesão de Aleix Vidal, que o deixará de fora o resto da temporada , o Barcelona apressou a procura por um substituto já depois da janela de mercado de inverno ter fechado. Cenário que é permitido segundo as leis da UEFA, desde que se justifique - caso de uma lesão grave - e seja contratado a custo zero ou em Espanha. Contudo, caso se confirme a opção Cédric será apenas no verão.O internacional português que chegou a Inglaterra em 2015 por 5,5 milhões de euros vindo do Sporting, tem sido peça importante nos saints - fez 48 jogos até ao momento. Por esta razão o clube só aceita negociar o jogador, que renovou recentemente o contrato até 2020, por valores a rondar os 17 milhões de euros.