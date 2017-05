O Celta de Vigo anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado uruguaio Maxi Gómez, de 20 anos, que chega a Espanha proveniente do Defensor Sporting, ao serviço do qual foi um dos destaques no campeonato do seu país, contribuindo para a conquista do título no Torneio Abertura com 11 golos em 12 jogos."O jogador viajará para Vigo nos próximos días para assinar um contrato com o Celta até ao ano 2022", adiantou o clube galego numa nota publicada no respetivo site oficial, referindo-se ao primeiro reforço da equipa com vista à próxima temporada.