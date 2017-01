Continuar a ler

A 28 de novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín (Colômbia) causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa brasileira, que se preparava para disputar a primeira mão da final da Taça Sul-americana com os colombianos do Atlético Nacional. Na quarta-feira, o clube catarinense apresentou os primeiros três reforços dos 20 que planeia contratar: o avançado Rossi, proveniente do Goiás, o médio Nádson, vindo do Paraná, e o defesa Douglas Grolli, emprestado pelo Cruzeiro.

A Chapecoense anunciou esta quinta-feira que vai disputar um jogo particular contra o Palmeiras, atual campeão brasileiro, a 21 de janeiro, na Arena Condá, em Chapecó.No mesmo dia em que confirmou as contratações do médio Dodô (cedido pelo Atlético Mineiro) e do avançado Niltinho (ex-Volta Redonda), a Chapecoense revelou no twitter que vai defrontar o Palmeiras, equipa diante da qual jogou o seu último encontro antes da tragédia aérea que provocou a morte de 19 dos seus jogadores.

Autor: Lusa