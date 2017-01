A boa campanha da Atalanta na Serie A tem feito despontar alguns jogadores. Franck Kessie, 20 anos, é um dos nomes que mais tem sobressaído na equipa italiana. As boas exibições fizeram os interessados disparar em flecha, sendo que o Chelsea já avançou com uma proposta de 32 milhões de euros para garantir o internacional da Costa do Marfim, segundo noticia o jornal "The Sun".O 'novo Yaya Touré', como já é conhecido, tem muito mercado. Arsenal, Liverpool, Manchester United e Manchester City já demonstraram interesse no jovem médio. O clube orientado por Antonio Conte viu-se assim obrigado a adiantar-se, de forma a garantir o jogador antes que os rivais o façam.A proposta de 25 milhões de euros foi rejeitada inicialmente, sendo que agora o Chelsea chegou aos 32 milhões. A Atalanta não parece disposta a vender o jogador antes do fim da temporada, esperando assim que a qualidade exibicional de Kessie faça o preço subir ainda mais.