Aparentemente de costas voltadas com Diego Costa, Antonio Conte já terá dado uma 'olhada' no mercado e definido o espanhol Álvaro Morata como alvo preferencial do Chelsea para substituir o polémico hispano-brasileiro, de acordo com informações apontadas pelo 'Metro'.O interesse blue em Morata não é novo, já que no verão também houve uma abordagem, sendo que na altura o negócio não avançou pois o avançado tinha também a esperança de se afirmar em Madrid, algo que, até ver, não se cumpriu. Segue na sombra de Benzema e, para mais, poderia chegar a Londres com a promessa de mais minutos e, também, uma nova experiência num campeonato diferente.Recorde-se que Diego Costa ficou de fora dos convocados do Chelsea para a visita ao reduto do Leicester, depois de uma acalorada discussão com um preparador físico do clube e também com o próprio Antonio Conte , isto numa semana em que se falou de uma possível oferta vinda da China.

Autor: Fábio Lima