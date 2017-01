Continuar a ler

Ao aprovarem aquela medida, que entra em vigor em março, quando se iniciar o campeonato, os responsáveis federativos pretendem não apenas reduzir a dependência dos clubes chineses das estrelas provenientes de outros países, mas também refrear os gastos em contratações milionárias."Os jogadores estrangeiros são agora o nosso principal problema, porque não tivemos tempo para nos adaptarmos", assinalou um representante dos grandes clubes de Xangai, à agência noticiosa Xinhua.O regulamento anterior permitia a utilização de quatro jogadores estrangeiros no 'onze', desde que um fosse natural de um país asiático.A China bateu no mês passado o recorde da transferência mais cara de sempre na Ásia, pela quinta vez no mesmo ano, quando o Shanghai SIPG, equipa orientada pelo português André Villas-Boas, pagou 60 milhões de euros pelo médio brasileiro Oscar.No SIPG alinha ainda o antigo jogador do FC Porto Hulk, que custou 55 milhões de euros - o segundo mais caro de sempre no país - e o defesa português Ricardo Carvalho, enquanto Jaime Pacheco continua como treinador do Tianjin Teda.O avançado argentino Carlos Tévez, que rumou aos chineses do Shanghai Shenhua, passou a ser o jogador mais bem pago do mundo, ao assinar um contrato de dois anos de 80 milhões de euros.Jackson Martínez, antigo jogador do FC Porto, ou Ramires e Axel Witsel, que já alinharam pelo Benfica, são alguns dos nomes que rumaram à China no ano passado.