O Guangzhou Evergrande tenciona apresentar uma proposta ao Barcelona para a contratação de Arda Turan, um futebolista que os catalães gostariam de manter no plantel, mas que, face ao valor da oferta que o clube chinês se prepara que fazer, deverá mesmo sair.O jornal 'Sport' revela que o Guangzhou Evergrande está disposto a pagar 50 milhões de euros pelo internacional turco, ao qual se disponibiliza a pagar um salário anual de 20 milhões de euros. Para o Barcelona, o valor representa um lucro de 16 milhões de euros face ao foi pago ao Atlético Madrid no verão de 2015.Na altura, Turan, 29 anos, assinou um contrato válido até junho de 2020. O valor de mercado do futebolista ronda os 28 milhões de euros.