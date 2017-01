Depois da notícia veiculada esta quarta-feira um pouco por toda a imprensa, de que os chineses do Hebei China Fortune teriam feito uma proposta de 110 milhões de euros ao Real Madrid por James Rodríguez , um porta-voz do clube orientado por Manuel Pellegrini garantiu esta quarta-feira que isso não era verdade."Nunca contactámos nem o Real Madrid, nem o James Rodríguez", adiantou o representante do emblema chinês, citado pelo jornal 'Marca'.A equipa que conta com jogadores como Gervinho, Lavezzi, M’Bia ou Kakuta está a preparar a próxima época na máxima força. Não é certo que o plantel à disposição do ex-treinador do Manchester City, Manuel Pellegrini, esteja fechado, no entanto, o nome do internacional colombiano não deve ser o próximo atraído pelos milhões asiáticos.