Paulo Mendes, conhecido no futebol como Paulinho, é o novo treinador-adjunto do Beijing Renhe, da China, clube que milita no segundo escalão, mas tem em curso um projeto que visa a subida ao campeonato principal.Aos 50 anos, Paulo Mendes parte para o estrangeiro pela primeira vez na sua carreira de treinador, ele que esta época já passou pelo comando técnico do Oriental, de onde saiu em novembro.

Paulinho que, enquanto jogador, chegou a representar o Benfica, juntou-se na quarta-feira à nova estrutura, que se encontra em estágio na Croácia. Depois, aí sim, rumará à China, numa mudança que tem o carimbo da Galaxy Believers.

Autor: Bruno Freitas