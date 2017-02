Continuar a ler

As regras entram em vigor a partir da próxima época, que na China se inicia em março.Os clubes chineses têm batido sucessivos recordes em gastos com estrelas internacionais - no total, as 16 equipas que disputam a Superliga chinesa investiram, em 2016, mais de 460 milhões de euros na contratação de jogadores estrangeiros, cerca de três vezes o montante gasto no ano anterior.Na sequência da alteração das regras, vários clubes chineses de futebol cancelaram a contratação ou deixaram sair jogadores estrangeiros.Sem clube desde agosto, depois de se desvincular dos franceses do Mónaco, Ricardo Carvalho 'fechou' o número de jogadores estrangeiros permitidos por clube na liga chinesa, juntando-se aos brasileiros Hulk, antigo jogador do FC Porto, Óscar e Elkeson e ao uzbeque Akhmedov.O Shanghai SIPG protagonizou algumas das contratações mais caras na liga chinesa. Na época passada, contratou Hulk aos russos do Zenit por 55 milhões de euros e neste defeso foi 'resgatar' Óscar do Chelsea por 61 milhões de euros.Formado no FC Porto, Ricardo Carvalho começou a 'aventura' no estrangeiro em 2004, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões pelos portistas, sob o comando de José Mourinho.O defesa-central acompanhou o técnico português para o Chelsea, clube que representou até 2010, ano em que deixou os londrinos para assinar pelo Real Madrid, acompanhando novamente Mourinho.Em 2013, deixou os madrilenos para assinar pelo Mónaco, clube atualmente treinado por Leonardo Jardim.Ricardo Carvalho estava sem clube desde o final da última época, o que não o impediu de ser um dos jogadores que, sob as ordens de Fernando Santos, ajudou Portugal a sagrar-se campeão da Europa.Segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos, a China figura em 82.º no 'ranking' da FIFA, atrás de muitas pequenas nações em vias de desenvolvimento.O presidente chinês, Xi Jinping, descrito como um grande adepto do futebol, já assumiu o desejo de converter a China numa potência da modalidade.