No Quanjian, equipa treinada pelo antigo internacional italiano Fabio Cannavaro, o jogador brasileiro marcou 23 golos em 29 jogos, disputados na época passada no China League One, o segundo escalão do campeonato chinês.



No entanto, a decisão da federação chinesa em reduzir o número de jogadores estrangeiros permitidos em campo por equipa de quatro para três levou vários jogadores a sair da China.



No Quanjian joga ainda o brasileiro Alexandre Pato e o médio belga Axel Witsel, que já alinhou pelo Benfica.



Ao longo da sua carreira, Luís Fabiano representou ainda as equipas brasileiras do Ponte Preta e São Paulo, os franceses do Rennais e os espanhóis do Sevilla, onde marcou 108 golos em 229 jogos, entre 2005 e 2011.



O avançado brasileiro Luís Fabiano, antigo jogador do FC Porto, acordou esta sexta-feira rescindir o contrato com o Tianjin Quanjian, equipa que compete na superliga chinesa, segundo informou a empresa que gere a comunicação do jogador.Fabiano, que tem 36 anos e marcou 28 golos em 45 jogos pela seleção do Brasil, escreveu ainda no Facebook: "O final também significa um novo começo, uma história que termina para que comece outra".

Autor: Lusa