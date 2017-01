Continuar a ler

Os milhões 'made in China' acabaram por falar mais alto e, mesmo sabendo que o Shangai Shenhua não dispunha de vagas para jogadores estrangeiros - pode inscrever cinco, mas só quatro podem participar em cada jogo -, o paraguaio viajou para o oriente, talvez na companhia de Carlos Tévez, que seguiu para o mesmo destino, e terá assinado contrato... voltando agora ao mercado para arranjar um clube para representar em 2017.E pretendentes é o que parece não faltar ao médio que, formado no Cerro Porteño, representou nas últimas duas épocas e meia, o Racing Avellaneda. Desde logo o Boca Juniors, que procura um substituto para o 'Apache', e que, segundo o representante de Romero, dispõe de argumentos suficientes para "comover" o futebolista."Se o Boca chamar por Oscar escutá-lo-emos, certo de que comove o jogador", revelou David Campos, em declarações à 'TyC Sports', tornando públicas outras conversas mantidas a propósito do futuro do jogador: "O Alavés, de Espanha, é uma das opções - há uma negociação encaminhada para Oscar Romero -, mas uma chamada do Boca pode convencer."Aliás, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o 11.º classificado da Liga espanhola é mesmo o destino mais provável do talentoso médio paraguaio. "Apesar do interesse de Boca, Oscar Romero jogará no Alavés: empréstimo por 6 meses, com posssibilidades de estendê-lo por 6 ou 12 mais", escreveu Merlo na sua conta oficial no twitter.