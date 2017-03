Christophe Revel, treinador de guarda-redes do Rennes, cargo que ocupa desde junho de 2009, renovou por três temporadas o seu contrato com o clube bretão, anunciou esta sexta-feira o site oficial da equipa em que atuam os defesas portugueses Pedro Mendes e Afonso Figueiredo. O antigo guarda-redes do OC Vannes está agora ligada a Rennes até junho de 2020.A renovação do contrato de Christophe Revel surge alguns dias após o France Football ter anunciado que Benoît Costil está em negociações avançadas com o Bordéus, para dirigir a equipa na próxima temporada, e de, no mesmo dia, o '20 Minutes' ter afiançado que um treinador específico, possivelmente o treinador de guarda-redes do Rennes, poderia acompanhar Costil na nova aventura.As negociações arrastavam-se há já algum tempo, mas Christophe Revel aceitou, finalmente, a proposta de prorrogação de contrato apresentada pelo Stade Rennais.

Autor: João Lopes