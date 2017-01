O internacional francês, Clément Grenier, de 26 anos, é o mais recente reforço da Roma. O médio chega emprestado do Lyon e tem uma opção de compra de 3,5 milhões de euros.Esta época não tinha sido opção na Ligue 1, contando apenas com 4 jogos realizados. A lesão que sofreu em 2014 foi um revés no desenrolar da carreira do médio que era visto como uma das maiores promessas do futebol francês.