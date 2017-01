Continuar a ler

O francês, internacional nas camadas jovens, tinha chegado a acordo com o Sevilha já há alguns dias, mas a transferência estava dependente do acordo entre os clubes, segundo informações recolhidas pela agência EFE.



A chegada do lateral poderá colmatar a perda do seu compatriota Timothée Kolodziejczak, que poderá vir a assinar pelo Borussia Moenchengladbach. O francês, internacional nas camadas jovens, tinha chegado a acordo com o Sevilha já há alguns dias, mas a transferência estava dependente do acordo entre os clubes, segundo informações recolhidas pela agência EFE.

O Sevilha chegou a acordo com os franceses do Nancy para a contratação do futebolista francês Clement Lenglet, lateral esquerdo de 21 anos, num negócio de cinco milhões de euros.Lenglet ficará vinculado ao Sevilha, de Daniel Carriço, por quatro épocas e meia, até junho de 2021.

Autor: Lusa