Continuar a ler

"Ganhar quatro troféus e ajudar o clube a tornar-se num dos melhores de Inglaterra foi uma aventura incrível. Tenho muito orgulho nisso", disse Clichy numa nota publicada no site oficial dos citizens.Além do internacional francês, o marfinense Yaya Touré, o espanhol Jesus Navas, o também francês Bacary Sagna e o argentino Willy Caballero também estão em final de contrato e deverão brevemente ver oficializada a saída do clube.