O Tours, da Ligue 2, terá entrado em contacto com o técnico português Jorge Costa, procurando saber da sua disponibilidade para assumir o comando técnico da sua equipa, isto depois da saída de Gilbert Zoonekynd (que comandava a equipa a par de Nourredine El Ouardani). De acordo com o jornal 'La Nouvelle République', o contacto dos franceses foi feito recentemente e o anúncio do nome do novo treinador será feito na quarta ou quinta-feira.Lembre-se que Jorge Costa comandou o Arouca no arranque da temporada, mas acabou por deixar o cargo ainda em setembro , em face dos resultados menos positivos que foi alcançando.

Autor: Fábio Lima