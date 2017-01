Continuar a ler

"Eu teria corrido com ele no verão. É um pónei de exibição", começou por dizer o antigo avançado internacional escocês, que representou Celtic e Arsenal, usando a expressão inglesa 'show pony', que remete também para embuste.



"Ele estava apenas interessado em tirar proveito da imagem do United. O Mourinho não precisa de póneis de exibição, basta perguntar ao Joe Cole", acrescentou, recordando que aconteceu entre o treinador e este internacional inglês, nos tempos da primeira passagem do português pelo Chelsea (2004 a 2007).



"Depay não passa de uma versão rasca de Neymar. Quando faz um truque nem sequer deixa o adversário para trás, quer antes ficar para fazer outro truque. O que me deixa surpreendido é a quantidade de dinheiro que eles conseguiram [por Depay]. E também diz que nenhuma equipa da Premier League estava interesssada nele."