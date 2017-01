O Chelsea accionou a cláusula no empréstimo de Nathan Aké ao Bournemouth e o jovem defesa-central holandês está de regresso a Stamford Bridge para trabalhar agora sob as ordens de Antonio Conte.Aké, de 21 anos, foi um dos destaques na brilhante campanha do Bournemouth na Premier League e as suas prestações convenceram o treinador italiano, que tem vindo a privilegiar uma defesa com três homens.O internacional holandês sub-21, cujo valor de mercado disparou de 1 para 5 milhões de euros no último ano e meio, foi contratado ao Feyenoord em 2011 e a sua ligação atual ao Chelsea só termina em 2020.