Até ao final da semana. É este o prazo estipulado pela direção do Corinthians para receber uma resposta definitiva de Didier Drogba, que já assumiu a validade da proposta do clube paulista, mas pediu mais alguns dias para consultar a família sobre a possibilidade de prosseguir a sua carreira no Brasil.Apesar do entusiasmo gerado - especialmente por questões comerciais - pela eventual chegada de um craque de nível mundial, a verdade é que a contratação do costa-marfinense não é uma questão pacífica e muito menos unânime dentro da direção corintiana.Há quem entenda que o investimento de valores tão elevados num futebolista de 38 anos é um risco demasiado elevado e que existem outras soluções que, do ponto de vista desportivo, seriam muito mais seguras. E, neste particular, na primeira linha surge o avançado Jádson, que recentemente rescindiu com os chineses do Tianjin Quanjian e já terá mostrado disponibilidade para regressar a São Paulo.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil